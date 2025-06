Negozi aperti e grandi artisti internazionali. Tornano i mercoledì col Summer Festival

Music, spettacoli e vetrine aperte. Con l’inizio dell’estate la città si mette in mostra e si prepara ad accogliere migliaia di visitatori di ogni età. Da oggi, infatti, torna il Desio Summer Music Festival. Un nome pomposo che si traduce in una espressione conosciuta in tutta la Brianza: sono i mercoledì di Desio, serata estiva di richiamo. L’esperienza insegna che è meglio non sovrapporsi a iniziative analoghe di altre città limitrofe che vengono maggiormente accostate all’idea del divertimento e dello svago: e così, come esistono i giovedì di Seregno, ecco che Desio anticipando la sua proposta di una serata è stata in grado di ritagliarsi uno spazio importante nell’estate brianzola.

Già ospita Parco Tittoni, il più grande contenitore estivo di eventi, ma il mercoledì si anima improvvisamente anche il centro cittadino grazie a un ricco programma. Importante anche il contributo dei commercianti e delle imprese locali, che proporranno momenti di animazione e intrattenimento. Nel cartellone ufficiale del mercoledì, invece, anche quest’anno artisti di fama anche internazionale. Oggi la serata di apertura spetta a Ivana Spagna. Icona della musica italiana, ha conquistato le classifiche internazionali con hit come “Easy Lady“ e “Call Me“, raggiungendo il secondo posto nel Regno Unito nel 1987. Con oltre 15 milioni di dischi venduti, è tra le artiste italiane più amate all’estero. La sua voce ha dato vita alla versione italiana per il film Disney “Il Re Leone“. Settimana prossima in città sarà la volta di Marco Ligabue.

È il fondatore e coordinatore di Ligachannel e BarMario, ovvero sito e fan club ufficiali di Luciano Ligabue. Anche Marco Ligabue, però, è musicista e ha intrapreso la carriera di solista raggiungendo il sedicesimo posto della classifica italiana col suo album “Mare Dentro“. Una settimana più tardi spazio alla risata con Gianluca Impastato, già molto apprezzato dal pubblico televisivo nazionale grazie alla sua partecipazione al programma “Colorado“ su Italia 1. Il 16 luglio a Desio ecco Love Beats, ovvero Francesca Cipriani (conosciuta grazie al Grande Fratello, L’Isola dei Famosi o La Pupa e il Secchione) insieme al compagno per una serata di intrattenimento. Infine chiusura il 23 luglio con Pago, cantante e personaggio televisivo (Temptation Island Vip, Grande Fratello Vip, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show). A tirare le fila di tutto quanto è il desiano Mitch Dj, anche lui star di livello nazionale e seguitissimo su Radio 105, che già negli ultimi anni è stato capace di allestire cartelloni estivi di grande richiamo. Affidarsi a lui era stata una delle intuizioni dell’ex sindaco Simone Gargiulo.

Gualfrido Galimberti