Mercoledì d’estate in città. Quattro appuntamenti con la musica dal vivo

Sono quattro gli appuntamenti musicali della terza edizione dei “Mercoledì d’Estate in Provincia“, la rassegna che dal 25 giungo fino agli inizi di settembre arricchirà ulteriormente l’offerta di Lodi al Sole. Sarà il Chiostro di San Cristoforo della Provincia di Lodi, in Via Fanfulla, ad ospitare gli artisti che si esibiranno dalle ore 21.15 durante le quattro serate settimanali. Sarà il rock al centro del primo appuntamento mercoledì 25 giugno. I “Black Tigers“ porteranno il loro “canto libero sotto il cielo di Lodi“. Sarà poi la volta del pop e del blues di Zucchero Fornaciari, con la tribute band “Sugar Live“, nella serata di mercoledì 16 luglio. La rassegna riprenderà il 20 agosto con “Americana“ tra country, folk e blues. A dar nuova vita alle voci di Dolly Parton e Laura Jones saranno gli artisti di fama nazionale Monica Hill, Giorgio Secco e Serafino Tedesi. A meno di due settimane, al centro della rassegna tornerà la musica d’autore italiana. Chiuderanno infatti il 3 settembre, Matteo e Cristiano Callegari con uno spettacolo che attraverserà le diverse stagioni creative di Francesco Guccini, dagli esordi con Dio è morto, Noi non ci saremo, Auschwitz, fino alla fase adulta delle ballate narrative. Un intreccio dei brani più emblematici del cantautore emiliano e di storytelling originale. Luca Raimondi Cominesi