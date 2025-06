Palco sotto le stelle, tre mesi di appuntamenti anti-solitudine

Cinisello Balsamo si prepara ad accendere le serate estive con un ricco programma di eventi pensato per abbracciare tutti i gusti e le età. Da giugno a settembre, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo un ventaglio di appuntamenti che spazia dal teatro nei cortili alle performance musicali fino ai divertenti cabaret o ai coinvolgenti spettacoli per famiglie e alle suggestive visite guidate teatrali in costume d’epoca. È già iniziato il lungo programma di proposte dell’associazione Auser per i mesi estivi nella cornice del parco Ariosto, dove sabato è stato anche inaugurato un nuovo mezzo per il trasporto sociale. Tre mesi di aggregazione e divertimento per non far mancare compagnia e attenzione contro la solitudine e l’isolamento.

Il programma di "Estate in città" prevede eventi tutti i giorni: animazioni nel pomeriggio per i più piccoli e serate danzanti con musica dal vivo per tutti. Il calendario andrà avanti senza sosta a luglio e agosto per poi concludersi sabato 20 settembre con cena e serata di musica dal vivo. Tra gli appuntamenti speciali la festa di San Lorenzo il 10 agosto con cena e live show e il tradizionale pranzo di Ferragosto, l’iniziativa solidale che offre un pasto gratuito preparato e servito dai volontari Auser alle persone anziane, in collaborazione con il Comune. Domenica 13 settembre appuntamento con la festa dei popoli con cibi tradizionali delle comunità straniere e dj set.

La musica sarà uno dei motivi ricorrenti di tutta l’estate cinisellese con il Comfort Festival, che coinvolgerà artisti di fama del panorama mondiale ospitati nel parco di Villa Casati Stampa durante il mese di luglio, l’edizione 2025 di Cini’s Got Talent con Mimì Caruso, vincitrice di X Factor, come guest star, lo spettacolo live "Parole Note", i saggi della civica scuola di musica, oltre alle serate del cinema all’aperto.

