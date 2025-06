Cinema, concerti e teatro. Scatta “Seregno d’Estate”

Dalle mostre fotografiche al jazz, dal grande cinema ai concerti, passando per spettacoli teatrali, incontri con gli autori, laboratori per grandi e piccini. Decine di appuntamenti, da qui alla metà di settembre, per un ricco calendario di serate. È quanto metterà in fila sino al 13 settembre la rassegna “Seregno d’Estate”, che domani alle 17.30 proporrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Succede proprio qui”, allestita negli spazi della Galleria civica Ezio Mariani di via Cavour. Domenica alle 21 in piazza Risorgimento sarà invece di scena la Monique Chao Jazz Orchestra, mentre lunedì alle 21.30 nel parco di via Montello verrà proiettato il film d’animazione “Il bambino che scoprì il mondo”. Mercoledì 25 ancora jazz con il concerto dell’Essential Time Quartet in piazza Risorgimento, mentre giovedì alle 20 l’Auditorium ospiterà Silvia Geroldi che parlerà del libro “Haiku per esplorare il mondo” e condurrà il laboratorio “Piccoli libri per piccole esplorazioni”. Sabato 28 e domenica 29 in biblioteca il Festival Nidi Fioriti. Sempre sabato alle 16 partirà la camminata “Arte intorno - Itinerari tra murales e installazioni”, alle 20.30 in Auditorium l’Orchestra Barocca Siciliana.

Tra gli altri eventi, sabato 5 luglio lo spettacolo “Olimpia 2025 - Il corpo poetico” e giovedì 10 “La ballata del vecchio marinaio”. Il 18 luglio il concerto dei Violons Barbares e il 5 settembre quello della cantante Annalisa Minetti. Ingresso libero.

F.L.