Musica, dibattiti e laboratori. La coop Eureka sale sul palco

La musica, i laboratori per bambini con illustratrici e psicologhe, la presentazione di un’installazione artistica e una chiacchierata insieme a una pedagogista sui temi dell’educare. Tre giorni per festeggiare una realtà importante del territorio, che dà una casa a persone con disabilità intellettiva che non possono più vivere nella loro famiglia d’origine. Da venerdì a domenica ad Albiate si terrà “Eureka in festa“, promosso dalla cooperativa sociale Eureka nella sua sede di via 2 Giugno. Si comincerà alle 20.45 con “La meraviglia dello stare insieme“: in collaborazione con l’associazione Amici con la Musica, ci sarà un concerto degli Alamouche, band di jazz manouche, che unisce lo swing con il filone musicale gitano. Durante la serata spazio anche a una performance dei residenti a Eureka, preparati da Paolo Mandelli che guida un laboratorio musicale sul senso del ritmo. Sabato alle 18.30 “La meraviglia dell’educare“, dialogo tra la pedagogista, counselor e analista transazionale Maria Verì ed Elisabetta Colombo, presidente della cooperativa, che parleranno del progetto educativo di Eureka. Domenica “La meraviglia dell’essere casa“, con alle 15 in cortile e in giardino due laboratori artistici per bambini e ragazzi: per i bimbi dai 3 ai 10 anni ci sarà un laboratorio curato dall’illustratrice e designer Barbara Civillini, per i più grandi, dagli 11 ai 14 anni, attività guidata dalla psicologa Alessia Gramuglia. Sempre domenica verrà presentata un’installazione artistica realizzata dai residenti di Eureka e dall’artista Dario Dabbeni. La manifestazione farà anche da inaugurazione della casa di Eureka ad Albiate: la cooperativa è nata nel 2012 a Vedano per poi trasferirsi nell’autunno 2022 nell’attuale sede.

F.L.