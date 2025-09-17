Morto Enzo Redaelli, storico dirigente del Monza Calcio. Aveva 84 anni

Monza, 17 settembre 2025 – Con la sua inconfondibile cravatta gialla e i modi eleganti e cortesi, lo potevi incontrare indifferentemente allo stadio o alla caserma dei vigili del fuoco, con cui aveva spesso collaborato (era geometra) e a cui era sempre rimasto legato. Ma soprattutto per chi mastica di sport a Monza era un volto amico.

Lutto in città per la morte di Enzo Redaelli, 84 anni, già presidente dell’Hockey club Monza e storico dirigente del Calcio Monza. Era stato consigliere per quattordici mesi e, in seguito, presidente dell’Hockey Club Monza nei primi anni Ottanta, nonché primo presidente eletto della Lega nazionale Hockey pista.

La passione per il calcio lo aveva visto a lungo impegnato con i colori biancorossi. Al Calcio Monza era stato come team manager dal 1991 al 2004. Anni belli e anni bui, retrocessioni e rapide risalite. Braccio destro dello storico presidente Valentino Giambelli, si occupava di ogni aspetto organizzativo del club, tantissimi gli aneddoti con i calciatori (da Gigi Casiraghi a Giovanni Stroppa) sbocciati in quegli anni in via Ragazzi del '99. Anche i rapporti con la stampa e i tifosi erano sempre stati improntati al rispetto e alla correttezza. La grande gioia quando il "suo" Monza era finalmente approdato in Serie A, anche se con tutt'altra dirigenza e un destino amaro.

Ricoverato all'hospice San Pietro, dove anni fa si era spento anche il grande allenatore del Monza e non solo Gigi Radice, ieri è arrivata la notizia della morte di Enzo Redaelli. Domani, giovedì 18 settembre, i funerali alle 15.00 nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato in via Buonarroti a Monza.