Nel monolocale una centrale dello spaccio

Pensava di non dare nell’occhio con il suo piccolo monolocale, ma era costantemente tenuto sotto osservazione dai carabinieri della Compagnia di Seregno: un uomo di 41 anni, residente in città, nei giorni scorsi è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, ufficialmente residente a Meda ma di fatto irreperibile da tempo, aveva deciso di spostarsi a Seveso per far perdere le proprie tracce. I suoi movimenti, in realtà, non erano sfuggiti alle forze dell’ordine che, in virtù dei suoi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, hanno continuato a tenerlo d’occhio. L’uomo è stato fermato durante il consueto pattugliamento del territorio e gli accertamenti sono stati estesi anche alla sua abitazione. Nel monolocale di Seveso custodiva 390 grammi di hashish, 137 grammi di cocaina e 76 grammi di marijuana. Già suddivisi in dosi e, a confermare i sospetti sull’attività di spaccio, è stato trovato anche un bilancino di previsione con tutto il materiale necessario per il confezionamento. Il 41enne era già imputato in un altro procedimento penale e aveva ottenuto dal giudice la messa alla prova: processo sospeso e lui sottoposto a un programma di recupero supervisionato dall’ufficio di esecuzione penale esterna. È stato pertanto arrestato e, su disposizione del pm di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Meda in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l’arresto e, vista la condotta del brianzolo, ha stabilito la custodia cautelare in carcere.

E alla stazione ferroviaria di Monza, mercoledì scorso, una Volante della polizia ha arrestato un 23enne con 23 grammi di droga.

G.G.