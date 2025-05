Morto Ernesto Pellegrini: fu il presidente dell’Inter del record di punti in campionato

Milano, 31 maggio 2025 – Stasera la “sua” Inter giocherà la finale di Champions League, sognando di mettere in bacheca la quarta coppa dalle grandi orecchie. Lui, però, il presidente dello scudetto dell’Inter dei record, non potrà assistere alla partita di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain. E neppure chiederne il risultato.

Se n’è andato Ernesto Pellegrini, alla guida del club nerazzurro dal 1984 al 1995. Aveva 84 anni. Sotto la sua presidenza l’Inter conquistò il tredicesimo scudetto, nel 1989, con il record di punti – 58 – nel periodo in cui per la vittoria ne venivano assegnati due. Nel palmarés personale di Pellegrini ci sono anche due coppe Uefa (il nome che aveva allora l’Europa League), alzate nel 1991, in una finale tutta italiana contro la Roma, e nel 1994. Fu lui a portare in nerazzurro campioni come i tedeschi Karl-Heinz Rumenigge, Lothar Matthäus e il compianto Andy Brehme.

Ernesto Pellegrini, primo da sinistra, con l'allora sindaco di Milano Paolo Pillitteri alla festa scudetto dell'Inter nel 1989

Imprenditore nel settore dei servizi, era alla guida di una società attiva in diversi settori: dalla lavorazione delle carni alle pulizie, passando per il welfare (è stata una delle aziende pioniere nella fornitura di ticket restaurant alle aziende, da erogare ai dipendenti per il pasto in orario di lavoro).

Era anche impegnato nel sociale. Nel 2013 aveva ideato una Fondazione attiva nel sostegno agli indigenti, in particolare nella fornitura di pasti. Al centro dell’attività di beneficenza c’è il ristorante Ruben, con sede in via Gonin, al quartiere Giambellino. Qui i commensali possono pranzare al prezzo convenzionato di un euro.