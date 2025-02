Una vita per l’atletica. Romano Pinciroli all’ultimo traguardo

Ha tagliato l’ultimo traguardo: Romano Pinciroli (nella foto) – l’atletica, una vera passione nel cuore –, è morto ieri, aveva 86 anni. Profondo il cordoglio in città per la sua scomparsa, Pinciroli per decenni è stato un riferimento importante per lo sport cittadino, polemico e critico quando era necessario, ma sempre propositivo, anche nel’impegno per il suo quartiere, a lui si deve la realizzazione del centro sportivo Angelo Borri nel rione di Sacconago, il sogno diventato realtà.

Ieri lo ha subito ricordato la Fidal Lombardia, "Dirigente di lunghissimo corso nella Pro Patria Bustese di Atletica Leggera, Pinciroli è stato presidente del Comitato Provinciale Fidal Varese e consigliere nel Comitato Regionale. Nei propri ruoli è stato propulsore inesauribile per la crescita dell’atletica in regione ma anche e soprattutto nell’area bustocca".

Commosso il ricordo della Pro Patria Arc "Oggi è una giornata triste per la nostra Società. Romano Pinciroli è stato lo storico presidente della Pro Patria Bustese di Atletica Leggera, fin dagli anni Ottanta. Insignito nel luglio scorso, primo nella storia della Società, della carica di Presidente Onorario, è stato punto riferimento dello sport a Busto Arsizio, un dirigente lungimirante".

