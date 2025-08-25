Violenze

CronacaDroga nel cibo per gatti. Stupefacenti nascosti in scatole di mangime
25 ago 2025
DARIO CRIPPA
Cronaca
Droga nel cibo per gatti. Stupefacenti nascosti in scatole di mangime

Trovati 2 chili e mezzo di hashish e marijuana. Scattano due arresti

In casa ritrovati hashish, marijuana, denaro in contanti e materiale per confezionare le dosi

Per approfondire:

La droga era nascosta anche nel cibo per gatti. Scatoloni di mangime, apparentemente insospettabile. Fino a quando un blitz della polizia non ha scoperto che dentro c’erano 2 chili e mezzo di stupefacenti e 11mila euro in contanti. Due arresti e una persona denunciata.

Nella giornata del 22 agosto tra la provincia di Monza e Milano è stata svolta un’importante operazione antidroga della Questura. Gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini italiani di 31 e 57 anni e denunciato un terzo di 43 anni, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, denaro contante e materiale per il confezionamento.

Le indagini erano partite grazie a YouPol, l’App che consente l’invio di segnalazioni anonime direttamente alle centrali operative degli uffici della polizia di Stato, e così è stato possibile individuare un’abitazione usata come base logistica per l’attività di spaccio.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto 1,3 chili di hashish e 1,2 di marijuana, confezionati in buste sottovuoto pronte per la vendita, oltre a bilancini di precisione, rotoli di pellicola, una macchina per il sottovuoto e altri strumenti per il dosaggio delle dosi. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche 11.400 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

Dai telefoni cellulari recuperati sono emerse chat WhatsApp con ordini di droga e indicazioni di pagamento tramite IBAN intestato a una finta società di vendita online di prodotti per animali, usata per mascherare il traffico illecito. In alcuni casi lo stupefacente era nascosto in scatole di mangime per gatti, espediente usato per eludere eventuali controlli.

"L’operazione conferma l’impegno quotidiano della polizia di Stato nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza dei cittadini" fanno sapere dalla Questura di Monza e Brianza. Gli arrestati sono stati condotti nei carceri di Monza e Milano e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza, per la successiva convalida.

