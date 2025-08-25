Borgo Virgilio: porta via il bancomat a una coppia e morde i carabinieri, arrestato

Borgo Virgilio, 25 agosto 2025 – Momenti di terrore per una coppia di trentacinquenni, “autosequestrati” all’interno della loro auto per sfuggire alla furia di un ghanese, loro coetaneo. I due – successivamente alla loro telefonata – sono stati trovati dai carabinieri, giunti dalla stazione cittadina e da Curtatone, chiusi dentro l’abitacolo della loro vettura. Lo straniero li minacciava con un coccio di vetro.

Scesi dall’auto hanno raccontato ai militari dell’Arma che, in precedenza, l’uomo li aveva aggrediti, strappando loro la tessera del bancomat, con la “giustificazione” di chiedere la restituzione di 540 euro per un prestito che – parole sue – avrebbe fatto ai due. Raccolta la testimonianza, i carabinieri hanno chiesto le generalità all’immigrato. Non l’avessero mai fatto. L’uomo ha iniziato a spingere e menare colpi con mani e piedi. Non contento, ha rifilato un morso alle mani di due dei carabinieri interventi (prognosi di 10 e 7 giorni, rispettivamente).

Riportato l’individuo alla calma, gli operatori lo hanno perquisito. Sono saltati fuori la tessera del bancomat intestata alla coppia e un coltello, della lunghezza di venti centimetri (9 la lama). L’arma è stata sequestrata, mentre la tessera del bancomat è stata restituita agli autori della denuncia. Per il ghanese, arrestato con le accuse di rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, si sono aperte le porte del carcere di Mantova.

Fra le altre operazioni portate a termine nel weekend dai carabinieri della compagnia di Mantova sono da segnalare la denuncia di un uomo scoperto ubriaco al volante dopo aver esagerato con le libagioni a Porto Mantovano e l’arresto di un’altra persona a Poggio Rusco, sorpreso al bar nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.