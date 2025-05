Romano di Lombardia, mettono massi sui binari alla stazione: denunciati tre minorenni

Romano di Lombardia (Bergamo) – Pensavano di fare una bravata, ma hanno rischiato di far deragliare un treno. Tre minorenni sono stati denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti dopo aver piazzato dei massi lungo i binari all'interno della stazione di Romano di Lombardia.

La corsa delle forze dell'ordine è iniziata dalla segnalazione di un residente alla Polizia locale che raccontava di una banda all'interno della stazione cittadina. Gli operatori della Sala operativa si sono resi subito conto del rischio quando hanno guardato le immagini del sistema di videosorveglianza. I tre stavano mettendo dei sassi lungo i binari in attesa del passaggio di un treno. Gli uomini della Polizia locale sono riusciti a raggiungere in poco tempo la stazione e hanno individuato le pietre posizionate sul primo binario. Gli agenti per prima cosa si sono messi a rimuovere i sassi ripristinando così la circolazione dei treni.

Le indagini poi hanno consentito di dare un volto e un nome ai responsabili che ora rischiano una condanna a cinque anni. “Hanno commesso un fatto molto grave e pericoloso – commenta il sindaco Gianfranco Gafforelli – per fortuna la Polizia Locale è intervenuta prima che passasse il treno. Se il convoglio avesse investito i sassi, gli stessi sarebbero partiti come dei proiettili e avrebbero potuto far male a qualcuno, danneggiare altre strutture o peggio".