Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
CronacaMonza, al volante con la patente del cugino: tradito dalla foto, era ricercato per una rapina
30 ago 2025
DARIO CRIPPA
Cronaca
Monza, al volante con la patente del cugino: tradito dalla foto, era ricercato per una rapina

Trentenne fermato dalla polizia per un controllo in via Buonarroti. La discrepanza tra il volto e l’immagine sul documento ha fatto insospettire gli agenti

Il giovane è stato tradito dalla mancata corrispondenza fra il suo volto "reale" e l'immagine presente sulla patente

Monza, 30 agosto 2025 – Usa la patente del cugino per ingannare i poliziotti, ma era ricercato. Per una rapina. Ieri pomeriggio, durante l’attività di controllo del territorio lungo via Buonarroti, un equipaggio delle Volanti della Questura di Monza ha deciso di sottoporre a controllo un ragazzo. Alla richiesta di fornire i propri documenti, il ragazzo ha mostrato ai poliziotti una patente di guida contenente il proprio nome e cognome e la propria immagine identificativa. 

Questione d’immagine 

Insospettiti dall’atteggiamento stranamente agitato del ragazzo e dalla poca corrispondenza tra l’immagine ritratta sul documento e il suo volto, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Condotto in Questura per gli accertamenti del caso, il ragazzo è risultato avere generalità completamente diverse da quelle dichiarate, e che la patente che aveva esibita era quella di suo cugino. Con il chiaro intento di sottrarsi al controllo di Polizia.  

Le Groane finiscono sotto scacco. Controllati in 46, coppia nei guai

In carcere fino al 2028 

Dagli accertamenti, infatti, è emerso a suo carico un ordine di cattura per revoca della misura alternativa al carcere, con ordine di condurre il giovane nel più vicino istituto penitenziario. A carico del ragazzo, un cittadino italiano del 1991, residente fuori provincia e con un mucchio di precedenti per rapina, spaccio, reati violenti e furti, i poliziotti della Questura di Monza hanno dato quindi esecuzione all’ordine di carcerazione immediata impartito dall’autorità giudiziaria. Il giovane dovrà rimane in carcere fino al febbraio del 2028 per una rapina a mano armata ed è stato ora nuovamente denunciato per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.

