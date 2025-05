Le Groane finiscono sotto scacco. Controllati in 46, coppia nei guai

Dalla coppia ubriaca per strada ai consumatori di eroina e hashish. Controlli straordinari per i carabinieri. Obiettivo, uno dei luoghi più “caldi“ della Brianza, vale a dire il Parco delle Groane, regno di spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, ma senza dimenticare le cittadine limitrofe.

Nella mattinata del 1° maggio 2025, i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno infatti svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Lentate sul Seveso, Lazzate e Misinto, con particolare attenzione alle aree boschive attigue al Parco delle Groane.

L’attività ha visto l’impiego di pattuglie delle Stazioni carabinieri del territorio, unitamente a personale in abiti civili della Sezione Operativa della Compagnia di Seregno, con posti di controllo nei principali punti di accesso al Parco.

Nel corso del servizio, un 31enne nigeriano residente a Meda è stato denunciato per guida senza patente con recidiva: non era infatti la prima volta per lui e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Un marocchino di 46 anni e una 33enne italiana sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta. Un 35enne di Cesano Maderno, un 24enne di Lentate sul Seveso e un 24enne di Cantù sono stati segnalati alle Prefetture di Monza Brianza e di Como per detenzione per uso personale di modiche quantità di eroina e hashish. A loro carico è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida.

Complessivamente sono stati controllati 27 veicoli e 46 persone, con l’elevazione di 6 contravvenzioni al Codice della Strada. I servizi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e illegalità proseguiranno anche nelle prossime settimane.

