Monza, il 10 ottobre la prima sfida di campionato con il Bassano

La partenza sarà con il brivido. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar inaugurerà il campionato 2025-2026 affrontando in casa il Bassano. Il debutto è venerdì 10 ottobre alle 21 al PalaSomaschini di Seregno. Il trasferimento dalla tradizionale casa dell’Hrcm, il PalaRovagnati, e relativo anticipo al venerdì, è dovuto ai lavori di ristrutturazione dell’impianto biassonese. Monza, in ogni caso, è convinta di aver allestito una compagine temibile, in grado di fare bene sia in campo nazionale sia in ambito europeo nella Coppa Wse. Anche perché nella prossima stagione il confermato tecnico argentino Ivan Iaquierz (foto) potrà fare affidamento pure su una coppia offensiva strepitosa, composta dall’argentino Joaquim Olmos, 22 anni, due anni fa al Sarzana, e da Paolo Colamaria, classe 2006, in arrivo dal Giovinazzo, autore di 22 reti con la formazione pugliese nella scorsa stagione. "In attacco – sottolinea il vicepresidente Franco Girardelli – abbiamo due autentici arieti".

Un nuovo rinforzo, inoltre, è da considerare anche Michele Pesavento, nella scorsa stagione fermato da un infortunio accusato a settembre in un’amichevole con l’Amatori Lodi. L’Hrcm chiuderà al PalaSomaschini la stagione regolare: la partita con il neopromosso Castiglione è in calendario sabato 18 aprile 2026.

Gianni Gresio