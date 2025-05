Bovisio Masciago fuori dai playoff: Cassina Rizzardi vince di misura

Dopo il secondo posto in campionato perso in volata per mano dello United di Cesate, il Bovisio Masciago deve dire addio alle speranze di promozione anche attraverso i playoff del girone B di Prima Categoria. Il cammino dei giallorossi si ferma al primo turno casalingo. Bastava un pareggio col Cassina Rizzardi, quinto a -7 dai brianzoli al termine della stagione regolare e invece a Limbiate si sono imposti di misura i comaschi grazie al gol di Grandi.

Ai playout il primo round del derby tra Cosov e Triuggese se lo aggiudica l’undici di Villasanta grazie al gol al minuto 86 di Ledonne. "Un gol che ci fa male ma che, al tempo stesso, ci dà grandi motivazioni per il ritorno di domenica in casa. Abbiamo voglia di vincere, di salvarci perché ce lo meritiamo", dice il mister della Triuggese Alessandro Ruggiero (foto).

Nell’altra gara di playout terminano in parità in primi 90 minuti tra Juvenilia e Monvico (1-1). Nei playoff di Seconda Categoria la Pol. di Nova scarica tutta la rabbia della finale di Coppa Lombardia persa l’altro sabato a Melzo e rifila un netto 5-0 alla Pol. Veranese grazie alla doppietta di Intermite e alle reti di Desogus, D’Urzo e Riboldi. Sarà derby al secondo turno tra i novesi e il Cesano che con un gol di Coppola estromette il Figino.

Ro.San.