Il Festival all’Autodromo. Un universo di discipline e i giochi di una volta: tutto il bello dello sport

Che lo sport sia con voi, senza esitazioni. Anche oggi, seconda giornata dell’edizione numero 47 del Monza Sport Festival. La manifestazione organizzata in Autodromo dall’Unione Società Sportive Monza Brianza, dunque, mantiene le attese e propone un cocktail fatto di gare, sfide agonistiche, momenti di aggregazione e di svago, raduni e hobby. Per chi vuole fare un salto nel passato, per esempio, l’Associazione culturale milanese Giochi dei nonni ha l’idea giusta. Espone infatti 18 riproduzioni in legno dei giochi di qualche annetto fa e pure di più. C’è anche El Sapo, passatempo peruviano che risale al periodo Inca. Tutte opportunità che i ragazzini dei giorni nostri, abilissimi nell’uso della tecnologia, raramente sanno sfruttare.

"Questi ragazzi – riconosce il socio Giò Drago – non hanno manualità, non sanno lanciare una pallina". Tra i giochi esposti, ci sono anche tre tipi di labirinto e il biliardo olandese. Quest’ultimo prevede l’uso di una piccola stecca". "Ma io – ammette Drago – l’ho ritirata: c’era il rischio che si facessero male". Il Monza Sport Festival propone anche uno spazio per il modellismo statico, passatempo che non ha ricambio generazionale. "I giovani – spiega Martino Radice, presidente e fondatore degli Amici Modellisti San Martino di Bollate – non hanno più questa passione. L’età media dei nostri soci è 50 anni". Per chi da ragazzino montava aeroplani e navi, una visita ai box che ospitano l’associazione bollatese è comunque d’obbligo. Lo stesso Radice espone impeccabili modelli di Vespa realizzati in carta, Domenico Savo ha allestito un diorama che riproduce l’assalto dei sommozzatori italiani nel porto di Alessandria nel 1941. Enrico Macchi mette in mostra biplani della Prima Guerra Mondiale e riproduzioni di militari in scala 1 a 6. Il programma del primo giorno prevedeva diverse gare. Il Trofeo Open di spada, promosso dal Brianzascherma, ha mandato ieri in archivio le gare maschili, oggi sarà il turno delle prove femminili. Nel primo caso i partecipanti sono stati 75, oggi le concorrenti saranno 30. "Due anni fa – precisa il presidente Adelio Giussani – abbiamo avuto 300 partecipanti. Questa volta siamo stati un po’ penalizzati dallo svolgimento in concomitanza di alcune gare".

Le prime atlete saliranno in pedana alle 9.30. Tra le 60 società ospiti c’è anche l’Hockey Roller Club Monza. Il presidente Andrea Brambilla e il vice Franco Girardelli provano a reclutare le nuove leve di una disciplina monzesissima. Tra gli appuntamenti odierni, anche il 92esimo Trofeo Medaglie d’oro Città di Monza e il 47esimo Trofeo Angelo Schiatti, prove classicissime del ciclismo brianzolo. La regia è del Pedale Monzese, storica società animata dal “pres” Federico Gerosa. Solo da febbraio, invece, è operativa la palestra monzese Fithouse. Qui si pratica anche la novità fitrope, salto con la corda e allenamento ad alta intensità. "Il salto con la corda – puntualizza Matteo Ferlisi – si è ormai evoluto". Per i proprietari di cani belli tosti, con un peso di almeno 25 chili, la puntata è doverosa allo stand, con annessa piscina, dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico. I cagnoloni qui imparano a fare i bagnini. Per conseguire il brevetto, devono essere capaci di portare a riva tre persone e trascinare una barca di cinque metri con annesso motore. "Il binomio cane-padrone – commenta il vicepresidente e tesoriere Matteo D’Ambria – qui da noi è ben saldo". Oggi si continua a tutto sport, a partire sempre dalle 9 e sempre con ingresso libero.