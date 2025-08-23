Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
MonzaBrianza
I futuri "Alfieri" di Limbiate. Si celebra l'impegno dei giovani
23 ago 2025
GABRIELE BASSANI
Cronaca
  4. I futuri “Alfieri” di Limbiate. Si celebra l’impegno dei giovani

I futuri “Alfieri” di Limbiate. Si celebra l’impegno dei giovani

Ultimi giorni per presentare le candidature alle benemerenze civiche dedicate ai minorenni. Sarà inoltre possibile segnalare i potenziali destinatari del tradizionale riconoscimento “Ape d’oro”.

I cittadini che lo scorso anno hanno ricevuto le benemerenze civiche

I cittadini che lo scorso anno hanno ricevuto le benemerenze civiche

Per approfondire:

Ultimi giorni per presentare le candidature alle benemerenze civiche cittadine, tra cui quelle riservate ai minorenni limbiatesi che si sono distinti in azioni con le quali hanno dimostrato di essere “cittadini modello”. Entro l’8 settembre dovranno essere inviate le segnalazioni per l’assegnazione del premio “Ape d’oro” agli adulti residenti a Limbiate da almeno 5 anni, che si siano distinti nei diversi ambiti: lavorativi, artistici, sociali, associativi e di volontariato, e per la benemerenza “Alfiere della Città”, che è invece riservata ai minorenni. La benemerenza è conferita ogni anno in occasione della festa patronale. A Limbiate dal 2022 si assegna anche il premio “Alfiere della Città” attraverso il riconoscimento di un “Attestato d’Onore” a quei giovani che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. Viene concesso ai cittadini limbiatesi, anche residenti all’estero, e agli stranieri residenti che siano nati in Italia o abbiano frequentato le scuole italiane.

Fino a oggi sono stati premiati giovani musicisti, atleti e volontari. L’anno scorso, la benemerenza per i minorenni fu assegnata a due giovani che avevano creato una medaglia speciale per un compagno di classe con disabilità, Alice e Grace: "La gentilezza e l’inclusione sono valori fondamentali che arricchiscono la nostra società", si leggeva nella motivazione.

Per la nuova edizione del premio si attendono le segnalazioni dei limbiatesi, che possono indicare sia potenziali destinatari dell’Ape d’oro sia potenziali destinatari dell’Alfiere della Città. Moduli e procedure sono disponibili in Municipio o sul sito del Comune di Limbiate.

