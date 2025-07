Investimenti: "Sulle grandi opere alla Brianza soltanto le briciole"

Provincia di Monza Cenerentola della Lombardia. È la tesi dell’associazione HqMonza, impegnata per il prolungamento del metrò. Dati alla mano, l’associazione vuole dimostrare come dalla Regione "nell’ultimo quinquennio al nostro territorio vengano riservate soltanto briciole".

Si parte dal Piano 2020-2022, che aveva una dotazione di 3,45 miliardi. Milioni a pioggia su 411 comuni, mentre "i 55 comuni di Monza e Brianza, 873mila abitanti (seconda area più densamente abitata d’Italia) hanno avuto in tutto 125 milioni, la metà dei quali destinati al nuovo svincolo di Monza Sant’Alessandro sulla A52, opera contestata dai monzesi e migliorata di recente a furor di popolo". Nel 2023 la Regione ha stanziato 70 milioni per acquistare treni a idrogeno per la ferrovia Brescia-Iseo. Ma "in Brianza poco o nulla". E per gli investimenti 2025 a Varese vanno 1,3 miliardi per ferrovie, strade, altre infrastrutture. Soddisfazione anche per Bergamo: la ferrovia Bergamo-Orio (115 milioni), lo svincolo autostradale di Dalmine (25 milioni), un nuovo ponte sull’Adda. "A Monza e Brianza in tutto qualche decina di milioni sparsi". Stessa storia per gli investimenti infrastrutturali Lombardia 2030. Fanno eccezione gli investimenti su Pedemontana, che però - come recitano i documenti ufficiali - è finalizzata al “collega- mento autostradale Dalmine - Como - Varese - valico del Gaggiolo”. "Un’autostrada utile, ma che, realizzata su un vecchio progetto poco attento ad ambiente e qualità della vita, divide l’opinione pubblica nella Brianza, provincia pesante- mente attraversata e nemmeno citata nella denominazione del progetto", dice l’associazione. Che conclude: "Altra eccezione: la metrotranvia Milano-Limbiate, che interessa la Brianza in modo del tutto marginale (Limbiate) ed è invece pienamente al servizio dell’area metropolitana di Milano, 183 milioni in totale, 27 dei quali messi dalla Regione. Ultima eccezione, forse l’unica vera a favore della Provincia MB, la metrotranvia Milano-Seregno, che però interessa la Brianza solo per metà del tragitto, e che richiede 260 milioni dei quali 160 stanziati dallo Stato, mentre la Regione ne ha messi 45".