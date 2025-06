Il distretto del mobile 4.0

"La Brianza, se vuole vincere, deve fare rete". È il messaggio emerso ieri alla Villa Reale durante l’ottava tappa del tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi“, promosso da Regione Lombardia con il presidente Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Un’occasione di confronto fra istituzioni, imprenditori e protagonisti del territorio, per delineare nuove traiettorie di sviluppo per il futuro. Al centro del dibattito la proposta della Regione di attivare una Zona di innovazione e sviluppo (Zis) nel cuore del distretto del mobile.

Si tratta di un modello sperimentale ispirato all’esperienza del Mind (Milano Innovation District) per sostenere aggregazioni spontanee tra soggetti pubblici e privati accomunati da una vocazione produttiva ben definita. Nel caso brianzolo, quella del legno e arredo, un comparto che affonda le proprie radici nel XIX secolo, ma che guarda avanti con determinazione, tra artigianato, design e alta tecnologia. L’obiettivo delle Zis è favorire l’innovazione, promuovere la circolazione di competenze e conoscenze, potenziare la competitività del territorio su scala globale. Ogni Zis sarà valutata, e sostenuta da Regione, in base alla capacità di attivare partnership pubblico-private, attrarre talenti e capitali, e generare un impatto positivo sul tessuto economico e sociale. La Regione, dal canto suo, ha già stanziato quasi 100 milioni di euro in misure a sostegno del mondo produttivo, e si dice pronta ad attivare ulteriori strumenti specifici per accompagnare ogni singola iniziativa. I numeri confermano l’importanza strategica della Brianza nel settore. Secondo il Centro Studi di FederlegnoArredo, nel 2024 la provincia di Monza e Brianza conta 1.627 imprese attive nella filiera del legno-arredo, con 11.934 addetti. Di queste, ben 1.231 imprese operano nel settore del mobile, pari al 30,4% del totale lombardo, mentre gli addetti rappresentano il 35,4% della forza lavoro regionale nel comparto.

L’export continua a trainare il mercato: 1,06 miliardi di euro il valore delle esportazioni nel 2024, pari al 32,7% del totale lombardo del comparto. La forza della Brianza risiede anche in una cultura artigianale radicata, che trova espressione in centri di eccellenza come l’Artwood Academy di Lentate sul Seveso, istituzione formativa che coinvolge ogni anno circa 250 studenti in percorsi che spaziano dalla falegnameria all’eco-design. Proprio sulla formazione si gioca una partita fondamentale per il futuro del comparto.

A gennaio è stato avviato un Patto Territoriale per le competenze e l’occupazione, promosso da Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza con la partecipazione di FederlegnoArredo, che prevede corsi pratici nei mestieri del mobile: falegnami, operatori Cnc, tappezzieri, cucitori. Il primo corso formerà almeno 25 professionisti entro aprile 2026. Il settore è oggi chiamato a confrontarsi con sfide decisive. Innanzitutto la sostenibilità ambientale, che impone l’uso di materiali certificati e processi produttivi a basso impatto, e l’innovazione tecnologica, dove domotica, intelligenza artificiale ed eco-design sono i nuovi orizzonti. In parallelo, cresce la domanda di profili tecnici qualificati, ancora difficili da trovare. Il distretto del Mobile della Brianza, riconosciuto da Regione, comprende 36 Comuni, di cui 20 in provincia di Monza e Brianza e 16 in provincia di Como, con Lissone come polo nevralgico. Un ecosistema che unisce piccoli laboratori artigiani a grandi imprese strutturate, in un equilibrio delicato ma estremamente fertile. "Il settore del Legno-Arredo in Brianza – ricorda il presidente Fontana – è un vanto per la Lombardia a livello mondiale. Vogliamo costruire insieme un percorso di crescita che favorisca l’integrazione tra imprese, istituzioni e mondo della formazione". Concetto ribadito anche dall’assessore Guidesi: "La Lombardia è la prima regione manifatturiera d’Europa anche grazie alla Brianza e alla sua cultura del lavoro. Ma non possiamo fermarci. Dobbiamo preservare e rilanciare questo patrimonio".