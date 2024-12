Giussano, accoltellata al centro commerciale: grave ragazza di 24 anni

Giussano (Monza Brianza) – Accoltellata al centro commerciale: ragazza di 24 anni portata all’ospedale in gravi condizioni.

La violenta aggressione, dai contorni ancora da definire, è avvenuta alle 13.30 di oggi lunedì 9 dicembre al cento commerciale Gran Giussano, in via Prealpi nell’omonimo Comune della Brianza. La ragazza è stata colpita con un fendente alla schiena. Al momento non sono note le generalità dell’aggressore.

Subito è scattato l’allarme e qualcuno dalla folla ha chiamato i soccorsi, intervenuti con automedica e ambulanza per soccorrere la 24enne e portarla al San Gerardo di Monza in codice rosso. Al centro commerciale sono arrivati anche i carabinieri che ora indagano sull’episodio.

Secondo quanto emerso fino ad ora, non si tratta di una rapina. La ragazza sarebbe stata sorpresa alle spalle da una persona nei pressi della sua auto, nel parcheggio del centro commerciale.