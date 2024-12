Giussano, ragazza accoltellata dall’ex: lo choc di addetti e clienti del centro commerciale

Giussano (Monza Brianza) – “Erano circa le 13.20 quando all’improvviso si sono aperte le porte nell’ingresso sud del centro commerciale. Una ragazza ferita che perdeva sangue è stata portata all’interno del Carrefour di via Prealpi. Fuori c’era tanto freddo, è stata vista da alcuni automobilisti che, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, l’hanno portata al caldo”.

Così un negoziante del Gran Giussano racconta gli attimi concitati che hanno seguito l’accoltellamento di una ragazza di 24 anni nel parcheggio del centro commerciale, oggi all’ora di pranzo, colpita alla schiena dall’ex fidanzato poi rintracciato e fermato a Stradella, nel Pavese. L’aggressione è avvenuta a una trentina di metri dall’ingresso principale del centro commerciale giussanese, dove c’è il distributore self-service e un parcheggio esterno grande dal quale si può scendere al piano interrato del Carrefour.

Verso le 14.30 è arrivato un ragazzo a controllare. "Non ho visto – racconta – sono arrivato solo ora. Brutta storia, in pieno giorno è pazzesco. Mi auguro che la ragazza si riprenda”. I carabinieri sono rimasti a lungo sul luogo del misfatto ed è stata interdetta la zone del parcheggio dove c’era parcheggiata la piccola utilitaria bianca della vittima del tentato omicidio. I militari per ore sono rimasti nel posteggio prospiciente la struttura commerciale, probabilmente alla ricerca dell'arma utilizzata dall'aggressore per accoltellare alla schiena la giovane vittima.