Gli era stato vietato di avvicinarsi, ma continuava a darle il tormento

Sono due le ordinanze di custodia cautelare in carcere che da ieri mattina gravano su Said Cherrah. La prima è per il reato di "Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", e per le violazioni al divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa che era tenuto a rispettare da settembre. È stata emessa ieri mattina dal Gip al termine dell’interrogatorio di convalida del suo arresto. La seconda, notificata iri mattina, è un aggravamento della misura adottata dopo l’arresto del 21 agosto e l’integrazione di denuncia presentata sabato mattina, che lo vede indagato per stalking. All’epoca era stato portato in carcere, per poi finire ai domiciliari a Broni per un mese. Poi la misura era stata trasformata in obbligo di dimora e divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex compagna e i suoi familiari. Ma ancora la settimana scorsa, il padre della ragazza aveva ricevuto una serie di telefonate da numeri non immediatamente identificabili: era sempre Cherrah, che insultava sua figlia. Pa.Pi.