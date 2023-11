Erba: ragazza ustionata dall’ex con l’acido muriatico. Lei in ospedale, lui fermato

Erba, 21 novembre 2023 – Una ragazza di 23 anni è stata ustionata al volto dall’ex compagno, che oggi verso le 14 l’ha aspettata nei pressi del posto di lavoro, in via Pontida, e le ha lanciato contro un getto di acido muriatico. Ferito anche un collega di 47 anni intervenuto in suo soccorso.

Trasportata in ospedale al Sant’Anna, è stata sottoposta a cure: al momento le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo è stato fermato dai carabinieri l’aggressore: l’uomo era già stato arrestato a fine agosto, sempre per reati persecutori nei confronti della ragazza che lo aveva lasciato, dopo una serie di incursioni nei suoi confronti.

In un caso, era anche stato sorpreso fuori dalla caserma dei carabinieri con in mano un crick: dopo l’arresto in flagranza, era stato mandato ai domiciliari con divieto di avvicinamento alla parte offesa.

(notizia in aggiornamento)