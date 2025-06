Festa benefica con Leleforever

Impossibile fermarli. Anche quest’anno i volontari hanno allestito Leleforever in Festa, manifestazione promossa per raccogliere fondi da destinare alla lotta alla leucemia. L’edizione numero 22 è in programma oggi, domani e domenica a Villasanta, in piazza Sant’Alessandro. Ogni sera il menù comprende musica e opportunità gastronomiche. Le cucine e il bar saranno aperti dalle 19. I concerti inizieranno alle 21. La colonna sonora odierna, garantita dal complesso La voce delle donne, sarà tutta al femminile. Domani, invece, toccherà agli Azione Mutande. Domenica, infine, saranno i successi di Vasco Rossi a chiudere la tre-giorni: sul palco i Blascoriginal. Per i più piccoli, dalle 20.30, ci sarà la baby dance. I fondi raccolti verranno utilizzati per il mantenimento delle strutture dell’associazione, soprattutto delle Case di Lele. Queste ultime nel 2024 hanno ospitato 48 famiglie di persone in cura nelle strutture monzesi.