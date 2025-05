Emergency. La festa contro le guerre

Emergency festeggia il suo compleanno, tenendo come bussola tre verbi: "Dire, fare, ripudiare". La Ong, domani, apre le porte della sua sede in via Santa Croce 19. Una giornata di festa dedicata all’associazione che, fondata nel maggio del 1994, da 31 anni fornisce cure gratuite e alle vittime della guerra, delle mine e della povertà. Sarà un’occasione per stare insieme, condividere idee e progetti e ripudiare la guerra. Musica, cibo e incontri per adulti e bambini riempiranno la giornata alternando momenti di leggerezza a momenti di riflessione e dialogo sull’attuale contesto internazionale.

Aprirà la giornata alle 11.30 il Quotidiano Bellico, una rassegna stampa live di fact checking e analisi del rapporto fra informazione e propaganda bellica. Seguiranno due momenti musicali, alle 12.30 il Chillout musicale a cura de i Distratti e alle 14.30 la performance artistica del pianista Lorenzo Tosarelli, in collaborazione con Piano City Milano, un programma di musica popular brasileira con le musiche di Tania Maria, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, Chico Buarque e dello stesso Tosarelli.

Nel pomeriggio, alle 16, famiglie e bambini avranno uno spazio a loro dedicato con il racconto, a cura di Garilli Sound Project, del libro Trunkerumpampumpera. Si prosegue con alle 18 con “Riarmo sì o no: cosa significa per il nostro futuro?“, titolo del talk serale che vedrà in dialogo tra loro Giorgio Beretta, analista OPAL e Rete Pace e Disarmo; Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e fondatori di Tlon; Rossella Miccio, presidente di Emergency. Chiuderanno la festa Roy Paci & Aretuska alle 19.30 e i Distratti con il djset finale a partire dalle 21.