Fiera di inizio maggio, è tutto pronto. Nuova regia organizzativa: "Puntiamo sull’enogastronomia"

Dal primo al quattro maggio Borghetto Lodigiano propone la 53esima fiera regionale plurisettoriale. La novità è la nuova spinta propulsiva verso le eccellenze enogastronomiche del territorio "è il futuro su cui puntare, facendo rete con Consorzio vini doc e Distretto agroalimentare della collina di San Colombano al Lambro, oltre a Confartigianato imprese provincia di Lodi" commentano la sindaca Giovanna Gargioni e l’assessore al Bilancio Marzio Merlini. "Dopo che, l’anno scorso, la pro loco ha spiegato di non voler più proseguire nell’organizzazione, per la mancanza di volontari sufficienti (alcuni validi sono anche venuti a mancare, come l’amato Giosuè Gandolfi detto Gegè), il Comune ha ripreso le redini degli eventi e affidato l’organizzazione commerciale della manifestazione a una società privata investendo 20mila euro. Abbiamo aperto una manifestazione di interesse e ha risposto solo la “Fiere in” di Rho. La kermesse sarà aperta giovedì dalle 9 alle 22, con inaugurazione ufficiale alle 10, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 9.30 alle 22. Lo sponsor principale è la Bcc centropadana, che ha concesso 15mila euro, si aggiungono 20mila euro di un bando di Regione Lombardia. Alla presentazione dell’evento, alla Bcc Centropadana di Lodi, giovedì, era presente anche l’assessore regionale Guido Guidesi. Anche quest’anno l’ingresso è gratuito e ci sono 100 espositori.

"Tra i tantissimi appuntamenti, dettagliati sul sito del Comune, ci saranno: le fontane danzanti, dalle 21 della prima serata, nella piazza del Comune; un gruppo musicale Shary band, che propone musica dagli anni ’70 ai ’90, la seconda sera; il sabato sera Tributo a Vasco con Blasco original e la domenica, alle 18.30, in formato aperitivo, due Dj di Radio 105, Roberto Milani e Paolino, che proporranno l’appuntamento “I love Formentera”. Le famiglie con bambini possono fare il formaggio, scrivere la letterina per la festa della mamma, scoprire miele. Si aggiungono: spettacolo burattini, calciobalilla gonfiabile, animali esotici, punti in cui interagire con gli animali e si potranno cavalcare pony. Una parte del capannone commerciale di 60 per 15 metri, nel Parco della pace, diventerà una zona enogastronomica. In piazza è prevista una cornice di street food con prodotti lodigiani e le attività dei bar presenti in paese. "Lì sarà montato un palcoscenico di 8 metri per dieci e tutta la parte di aggregazione si sposterà quindi in piazza e nella parte alta del paese" dice Gargioni. Tra gli altri eventi alle 10 di domenica taglio della torta borghettina, alle 11.30 “Bollicine guerriere” degustazione guidata con la sommelier Elisabetta Luciano.