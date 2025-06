Atti off-limits. La civica scrive a Piantedosi

La Prefettura non risponde e il gruppo d’opposizione scrive al ministro dell’Interno. La lista civica “Progetto in Comune” ha inviato una lettera a Piantedosi per avere riscontro su due vicende segnalate a fine 2024, lamentando un impedimento nell’accesso agli atti. Un riscontro che non è stato ottenuto dalla Prefettura. "In data 10 gennaio 2025 inviammo tramite pec una lettera indirizzata al prefetto di Monza e Brianza segnalando il mancato accoglimento da parte del Comune di Cogliate di ben due richieste di accesso agli atti formulate ai fini dell’espletamento del mandato connesso alla carica politica di consiglieri comunali. A oggi, nessuna risposta è pervenuta a noi da parte della Prefettura". Le richieste di accesso agli atti risalgono al 10 ottobre e al 25 novembre 2024, il primo riguarda la sospensione dei termini per un bando sul Piano integrato della corte di Palazzo Rovelli, la seconda il ricorso al Tar presentato da un cittadino su un permesso edilizio.

Due questioni sulle quali era stato l’Ufficio tecnico con il segretario comunale a rispondere alle richieste del gruppo di minoranza, sollevando questioni di procedimento in corso. Sul tema, il sindaco Andrea Basilico aveva puntualizzato: "La mia indicazione è sempre stata quella di rispondere il più velocemente possibile alle richieste dei consiglieri". Secondo Vicenzo Di Paolo (foto), capogruppo dell’opposizione, "questa vicenda configura una limitazione del diritto di iniziativa di un consigliere, tutelato dalla legge e fondamento del rispetto del principio democratico che governa la Repubblica e il funzionamento delle istituzioni. Riteniamo ancor più grave che a distanza di mesi non sia stato a noi fornito alcun riscontro". Di qui la richiesta di intervento del ministro per dirimere la questione.

Gabriele Bassani