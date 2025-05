Festa della Primavera al Liberthub

Da domani a domenica al Centro civico Libertà (LibertHub) la 23° Festa della primavera. Si comincia domani alle 17.30 con lo “swap party“ e il laboratorio “I colori dell’anima“. Alla sera la premiazione dei vincitori del 10° concorso di poesia “L’Amicizia“, con intrattenimento musicale a cura di “Artisthis“ e giochi da tavolo con “SenzaCoperchio Aps“. La kermesse continuerà con bancarelle degli hobbisti, gara di selfie, torneo di bocce, gonfiabili e la prova di Muay Thai per i bimbi dai 4 agli 8 anni con la società sportiva Brianza Fighting e poi dalle 16 alle 17, dimostrazione di karate e presentazione del libro di Laura Vallieri “Grazia Deledda, cuore indomabile“. Sabato Serena D’Amato e Biagio Mele con il loro spettacolo di pizzica. Domenica dalle 10, l’associazione per la prevenzione del cancro alla mammella offrirà un momento di visite senologiche. Seguono i laboratori creativi, tra cui quello per imparare a fare la pasta fresca. Dalle 14 alle 19 torneo di ping-pong, laboratori, truccabimbi, gonfiabili, finale del Torneo di bocce e musica per ballare il Liscio, con la partecipazione della Fondazione Tavecchio.

C.B.