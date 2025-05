Don Innocente. Rigamonti: l’ultimo saluto

L’intera comunità pastorale di Lesmo si è stretta nel dolore per la morte di don Innocente Rigamonti, scomparso sabato a 89 anni, di cui 65 di sacerdozio, spesi sempre con dedizione verso i più fragili, con spirito sempre vivo di ascolto e servizio. Originario di Besana in Brianza, dov’è nato nel 1936, don Innocente si è spento nella Rsa San Camillo alla Visconta di Besana. Lo ricordano con affetto le sorelle Regina e Angela, e il nipote Giulio. Ordinato sacerdote nel 1961, ha svolto il suo ministero in diverse comunità, tra cui Gorla Maggiore, Usmate Velate e la cappellania dell’Ospedale Niguarda. A Lesmo è stato a lungo punto di riferimento per il servizio agli ammalati, dedicandosi con discrezione e umiltà ai più fragili. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sul gruppo “Sei di Besana Brianza se“.

Le esequie si sono svolte ieri nella basilica di Besana, dove un’intera comunità si è raccolta per l’ultimo, commosso saluto.