Mezzo milione sottratto a un’anziana di Varese: arrestato il falso carabiniere, un ragazzo di 18 anni

Varese, 6 maggio 2025 – Lui ha 18 anni, lei 85. Lui, da poco maggiorenne, ha architettato una truffa ai danni dell’anziana, che ha tentato di truffare fingendosi un carabiniere., E in effetti era riuscito a portarle via con l’inganno oltre 500mila euro tra denaro e gioielli. È successo a Varese, la mattina del 24 aprile. Il giovane, colto in flagranza, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Varese e portato in carcere.

6 foto I pirati del web sono arrivati a clonare i numeri dei call center delle banche, a simulare la voce degli operatori telefonisti e ad appropriarsi dei soldi di ignari correntirsi, inviando poi le somme con bonifici schermati all'estero. E non sappiamo ancora, ma immaginiamo, quali rischi possa significare un utilizzo impoprio dell'AI in questo senso. Il recente caso di Monza è solo l'ultimo di una lunga serie. Vediamo quali sono le principali truffe online e i mezzi per difendersi, con i consigli dell'Unione Nazionale Consumatori e altri siti specializzati.

Il diciottenne si è presentato a casa della vittima, una signora di 85 anni, alla quale ha raccontato che doveva controllare che nell’abitazione non ci fosse merce rubata durante una rapina avvenuta a Varese. E così l'anziana gli ha dato denaro e preziosi.

L’indagine

I carabinieri, quelli “veri” sono riusciti a risalire al giovane identificando l'auto utilizzata per gli spostamenti sono intervenuti, recuperando l'intera refurtiva subito dopo la consegna, poi riconsegnata alla vittima. Il diciottenne falso carabiniere invece è stato arrestato in flagranza.

In una nota i carabinieri del comando provinciale di Varese ribadiscono “l’importanza di diffidare da chi si presenta con richieste sospette” e invitano i cittadini “a segnalare tempestivamente situazioni anomale al numero di emergenza 112”.