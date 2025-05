Sciopero treni martedì 6 maggio 2025: gli orari, le linee Trenord e Trenitalia a rischio e le fasce garantite

Milano, 3 maggio 2025 – Giornata complicata per pendolari e viaggiatori. Martedì 6 maggio è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, proclamato dalle principali sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenord, Trenitalia e Trenitalia Tper. L’agitazione è in programma dalle ore 9:01 alle 17:00 e potrà provocare cancellazioni o variazioni di numerosi collegamenti, anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo stop.

Durante la fascia oraria dello sciopero – dalle 9:01 alle 17:00 – i treni regionali e a lunga percorrenza potranno subire interruzioni. Al momento non sono ancora state comunicate le fasce orarie garantite per i servizi minimi.

I treni già in viaggio al momento dell'inizio dello sciopero potranno proseguire fino a destinazione solo se questa sarà raggiungibile entro un'ora dall’avvio dell’agitazione. In caso contrario, il servizio potrebbe essere interrotto in una stazione intermedia.

Secondo quanto riportato in una nota congiunta dai sindacati, lo sciopero nasce dalla mancata intesa sul rinnovo del Contratto Nazionale della Mobilità, scaduto il 31 dicembre 2023. “Nonostante un lungo confronto con Agens, le trattative si sono arenate su aspetti normativi ed economici – spiegano i sindacati –. Serve un contratto che garantisca condizioni di lavoro dignitose e retribuzioni adeguate”.

Chi sceglie di rinunciare al viaggio ha diritto al rimborso: per i treni Intercity e Frecce la richiesta può essere presentata fino all’orario di partenza previsto, mentre per i Regionali il termine è fissato alle 24:00 del giorno che precede lo sciopero. In alternativa, il biglietto può essere utilizzato per riprogrammare la partenza, compatibilmente con la disponibilità di posti e mantenendo condizioni di trasporto analoghe.

Trenitalia garantisce un elenco di treni nazionali a lunga percorrenza anche nei giorni di sciopero, consultabile sul proprio sito ufficiale. Per quanto riguarda i treni regionali, saranno attivi i servizi essenziali nelle seguenti fasce:

feriali: dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00

festivi: dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00

Per ricevere aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare i siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, utilizzare le app dedicate Trenitalia e Trenord, contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21 oppure rivolgersi alle biglietterie, alle stazioni o al personale di assistenza clienti.