Per tutti ma non per molti

Milano, 5 maggio 2025 – Ticket d’ingresso, numero chiuso, prenotazione obbligatoria. Sono alcune delle misure adottate – o in corso di valutazione – fra borghi storici e località di villeggiatura in Lombardia. Sembra un paradosso: cercare di “difendersi” da chi (i turisti) porta denaro nelle casse del territorio. Al netto delle esagerazioni e parossismi, però, il problema esiste ed è difficile risoluzione. Il conflitto fra libertà di visita ed esigenza di difendere natura e patrimonio culturale è un nodo che sfida amministratori, imprenditori, commercianti e gli stessi turisti. E che non è possibile tagliare, come fece Alessandro Magno a Gordio. Anche per questo ognuno deve fare la sua parte.