Dal Pirellone 8,3 milioni per sistemare i presidi brianzoli

Il Pirellone destina 8,3 milioni alla sistemazione degli ospedali brianzoli, una tranche dei 200 milioni messi a disposizione nel complesso da palazzo Lombardia "per completare opere già previste o in fase di sviluppo, implementare gli interventi del Pnrr e potenziare il parco tecnologico biomedicale". In particolare, 2,9 milioni saranno impiegati per il recupero dei padiglioni Trabattoni e Ronzoni e a opere di supporto al presidio di Limbiate nelle aree gestionali e di riabilitazione per 40 posti letto. Altri 2,7 milioni serviranno al potenziamento del presidio di Desio per l’ampliamento e la realizzazione della nuova radiologia. Al Pio XI è in itinere il maxi progetto da 16 milioni che cambierà faccia al complesso, un piano chiave che rivela la volontà dell’Azienda "di rilanciare e di integrare l’ospedale", elevandone dotazioni, standard tecnologici e comfort per avvicinarli a quelli degli altri presidi. Infine, sul territorio arriveranno altri 2,7 milioni per interventi di sicurezza e bonifica dall’amianto, un plafond destinato a diverse sedi. "Regione prosegue così l’importante percorso di rafforzamento e potenziamento degli ospedali, contribuendo in modo importante anche in Brianza – dice il consigliere Alessandro Corbetta (Lega) -. Una risposta concreta verso i cittadini per mantenere la sanità lombarda all’altezza delle aspettative e punto di riferimento per l’intero Paese". "Questo provvedimento – sottolinea l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - è un passaggio fondamentale per rafforzare e innovare il nostro sistema sanitario. Parliamo di oltre 200 milioni di euro destinati a migliorare infrastrutture, tecnologie e servizi su tutto il territorio con attenzione particolare alla sicurezza, all’accessibilità e alla modernizzazione delle strutture".

Bar.Cal.