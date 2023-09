Arcore, accertato un caso di virus Dengue: al via l’intervento di disinfestazione

Monza, 7 settembre 2023 – Il clima sempre più tropicale porta in Brianza focolai di virus Dengue e infezioni da West Nile.

Mercoledì 6 Ats Brianza ha segnalato al Comune di Arcore un caso accertato di virus Dengue (a causa dell'omonima zanzara portatrice), in via Casati 89. Il sindaco ha predisposto un'ordinanza per l'intervento di disinfestazione dell'area entro 200 metri dall'abitazione degli assistiti, ricercando e rimuovendo i focolai di larve nell'ambiente domestico e fuori, con gli appositi pesticidi. Ribaltate a dovere anche le aree pubbliche della strada, il cortile, balconi, finestre e solai.

La Dengue è un'infezione che fa parte del gruppo delle Arbovirosi e viene trasmessa all'uomo da una zanzara del genere Aedes. Nel nostro Paese fa da vettore l'Aedes Albopictus, conosciuta come zanzara tigre.Come spiegano gli esperti di Ats, la misura preventiva consiste nell'evitare di entrare in contatto con la zanzara vettore del virus, usando repellenti, vestiti protettivi, cioè leggeri dai colori chiari, con maniche e pantaloni lunghi quando si esce e proteggere la casa con zanzariere e tende.

All'esterno è consigliato eliminare i ristagni d'acqua davanti alle abitazioni e fare disinfestazione. E' necessario coprire con coperchi ermetici i contenitori della raccolta dell'acqua piovana per orti e giardini; eliminare i sottovasi, svuotare gli annaffiatoi per impedire che le zanzare vi depongano le uova. E ancora: pulire tombini e pozzetti dei cortili, trattare le zone di scolo con prodotti larvicidi, verificare la pulizia delle grondaie.

Nelle scorse settimane Ats ha accertato anche 8 casi di infezione da West Nile, di cui 6 in Brianza e 2 nel lecchese. Anche in quel caso è partita subito la disinfestazione nel Comune di Seregno.