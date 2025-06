Controlli di sicurezza su palestre e giochi per bambini

Altalene, scivoli, giostrine, ma anche attrezzature sportive e scolastiche, tutto quel che viene usato da bambini e ragazzi verrà controllato ogni quattro mesi da esperti.

Ad Agrate scatta l’operazione palestre e parchi sicuri, l’amministrazione ha ingaggiato una task-force e punta sulla prevenzione. "Un’iniziativa che vuole tutelare l’incolumità dei più piccoli e valorizzare gli spazi pubblici destinati al gioco e all’attività fisica – spiega il sindaco Simone Sironi –. Così giochiamo d’anticipo". La prima ispezione dell’azienda specializzata nel settore si è tenuta ieri, le altre quattro previste dal contratto saranno a cadenza regolare. "L’obiettivo è valutare l’effettivo stato in cui si trovano i divertimenti – ancora il primo cittadino – individuare eventuali danni e segnalare con tempestività situazioni di pericolo. Quante volte le cronache si restituiscono fatti che forse avrebbero potuto essere evitati. E quante volte ce lo chiediamo".

Sotto la lente 16 aree comunali, tra cui 11 parchi gioco e 5 spazi scolastici (giardini e palestre), dove verranno esaminate anche attrazioni a molla e pareti per l’arrampicata. "Ogni strumento sarà censito e finirà in una piattaforma, avremo sempre una mappa dettagliata da consultare in tempo reale – sottolinea Sironi – una cartina della sicurezza. Un vantaggio per tutti". In caso di problemi si attiverà la catena per rimediare al guasto.

La ditta segnalerà agli uffici, corredando la relazione di verifica con immagini e dettagli tecnici che forniranno anche una stima economica degli interventi necessari per sistemare. "È una scelta importante per la nostra città – chiarisce il primo cittadino –. Investire nel controllo significa tutelare bambini e ragazzi, offrendo spazi dove poter crescere, giocare e fare sport in serenità".

"Aumentare i livelli di verifica e migliorare la sicurezza di tutto ciò che è di competenza comunale è un obiettivo prioritario dell’amministrazione – aggiunge Roberto Strabello, assessore ai Lavori Pubblici –. Continuiamo a lavorare con impegno, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, per rendere ogni ambito di Agrate sempre più curato e accogliente".

Il nuovo servizio, è la conclusione, "consolida l’attenzione per il patrimonio pubblico e la salvaguardia della qualità della vita nei quartieri".

Bar.Cal.