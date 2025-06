C’è il via libera al restyling dei giochi nei parchi pubblici

Qualcuno si è rovinato per l’usura e l’intenso utilizzo da parte di bambini e ragazzi. Altri sono stati intaccati dal maltempo e dagli agenti atmosferici. In tutti i casi, occorreva metterci mano per riportarli in condizioni degne e farli funzionare. I giochi e le attrezzature ludiche dei parchetti cittadini finiscono sotto i ferri: il Comune ha affidato una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture da gioco. Le opere sono state assegnate a una ditta specializzata di Abbiategrasso e comporteranno per il municipio una spesa complessiva di 5.335 euro. "Le attrezzature ludiche - spiegano dal Comune - subiscono un degrado ordinario causato principalmente dall’utilizzo quotidiano e dagli agenti atmosferici".

Alcuni controlli hanno fatto emergere piccoli problemi su una parte dei giochi: così si è deciso di procedere alla manutenzione, riparando dove necessario e sostituendo i pezzi rovinati.

F.L.