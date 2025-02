Concorezzo: scontro Mini-motocicletta, muore centauro di 34 anni

Concorezzo, 17 febbraio 2025 – Motocicletta contro una Mini, muore un trentaquattrenne di Brugherio. Succede tutto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio. Siamo a Concorezzo, nella zona del Malcantone in via Adda. Secondo le primissime e parziali ricostruzioni, verso le 18, praticamente all’altezza di Asfalti Brianza, da una vietta è sbucata la quattro ruote, mentre da Brugherio è arrivata una motocicletta. Ed è proprio prima del Malcantone che si sarebbe verificato l’impatto.

Molto violento, il motociclista è stato sbalzato di sella ed è rovinato pesantemente sull’asfalto. Si sa soltanto al momento che si chiamava Walter Procopio e che era residente a Brugherio. Sul posto arrivano immediatamente due ambulanze inviate dal 118 e un’auto medica. Il trentaquattrenne viene soccorso e stabilizzato.

L'incidente a Concorezzo fra una Mini e uno scooterone: la vittima è un centauro di 34 anni

L’uomo non risponde ai soccorritori, ha perso conoscenza. L’ambulanza con a bordo il motociclista si dirige a sirene spiegate verso l’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, quella con a bordo l’automobilista, pur in buone condizioni ma sotto choc, parte per l’ospedale di Vimercate in un più tranquillizzante codice verde. Purtroppo, una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, i medici devono alzare bandiera bianca. Per Walter Procopio, questo il nome del 34enne, non c’è più nulla da fare. Viene constatato il decesso. I rilievi sono compito della polizia locale di Concorezzo.