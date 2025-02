Uniti da un destino crudele. Coniugi investiti da un’auto è morta anche la moglie

Suo marito, Cosimo Crisci, 78 anni, era morto poco dopo l’investimento da parte di un’auto il 4 gennaio all’uscita da un centro commerciale in via Vecellio a Villasanta. Ora si è spenta anche Margherita Lista, 72 anni, che da oltre un mese era ricoverata a Varese. Per volontà dei familiari le salme dei coniugi residenti a Villasanta verranno trasportate nel loro paese di origine, Roscigno, in provincia di Salerno, dove domani verranno celebrati i funerali nella chiesa San Nicola di Bari. L’incidente si era verificato verso le 12.30. I due coniugi, ancora con le borse della spesa in mano, erano stati investiti proprio all’uscita dell’area di parcheggio del supermercato da una Nissan Micra. Un impatto violentissimo. I coniugi, che camminavano uno accanto all’altro, erano stati sbalzati di alcuni metri ricadendo sull’asfalto. Sul posto erano subito arrivati i soccorritori del 118, oltre all’elisoccorso. L’uomo era stato trasportato all’ospedale di Vimercate già in arresto cardiaco e non aveva più ripreso conoscenza. La moglie era invece stata trasportata a bordo dell’elicottero all’ospedale di Varese, dove era sopraggiunta anche lei in condizioni critiche. Per oltre un mese i medici hanno cercato di salvarle la vita, ma invano.

Da una prima ricostruzione del tragico investimento, l’impatto sarebbe avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, ma ora a ricostruire la dinamica di quello che è diventato un duplice omicidio stradale saranno i carabinieri di Villasanta per riferire alla Procura di Monza che ha già aperto un fascicolo penale.