Montenegrino Valtravaglia, vola giù dal ponte e finisce nel torrente: morto motociclista

I carabinieri hanno subito avviato indagini: i primi rilievi avrebbero escluso l’ipotesi dell’incidente stradale e quindi il coinvolgimento di altri veicoli. Lo scooter di R.D. ,57 anni residente a Montegrino, non sarebbe stato urtato da nessun veicolo causando una caduta fatale per il motociclista. In corso, dunque, tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Probabilmente il corpo senza vita del 57enne giaceva da ore nel punto dove è stato ritrovato e la caduta fatale per l’uomo sarebbe avvenuta nella notte.

Da quanto ricostruito sembra che il cinquantasettenne in sella allo scooter stesse percorrendo via Fabiasco per tornare a casa, a Montegrino, poi la sosta durante il tragitto all’altezza del ponte, a cui ha appoggiato il suo mezzo a due ruote. Dalla vita alla morte in pochi passi, il motociclista all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla scarpata, cadendo per una ventina di metri fino al greto del torrente, dove è stato ritrovato ieri mattina. Indagini sono ancora in corso per fare chiarezza sulla morte del cinquantasettenne, escluso il coinvolgimento nella caduta fatale per lui di altre persone, dunque una tragica fatalità.

Alcune ore prima, alle 5 i vigili del fuoco e i soccorritori sono intervenuti a Cugliate Fabiasco per un’auto in fiamme, in un parcheggio nel centro abitato, purtroppo all’interno nell’abitacolo c’era un uomo che non ha avuto scampo, morto carbonizzato. Sul posto i carabinieri di Luino per i rilievi.