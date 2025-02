Schianto nella galleria. Perde la vita a 39 anni

MARONE (Brescia)Tragedia della strada lungo la principale arteria di comunicazione del lago d’Iseo, che si è completamente fermata per qualche ora. Il bilancio è di una vittima, Marco Contessi, 39 anni, originario di Breno, una donna ferita grave, la sua compagna di 42 anni, e un altro ferito più lieve. Ieri pomeriggio attorno alle 16 lungo la Strada Provinciale 510 Sebina si è verificato il secondo incidente mortale del mese di febbraio e il terzo del 2025. I fatti sono accaduti all’interno della galleria Vello 1, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente. Contessi, informatico in ospedale, padre di tre figli, era alla guida della sua Lancia Ypsilon e viaggiava con accanto la compagna, in direzione Valcamonica.

Secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia dove viaggiava l’altra. I motivi sono da stabilire, anche se non si escludono un sorpasso o una distrazione. La richiesta di aiuto è stata fatta immediatamente dagli automobilisti di passaggio. La centrale operativa del numero unico di emergenza 112 ha contattato Soreu Alpina di Bergamo, che sul posto ha inviato l’elicottero da Brescia, automediche e ambulanze. Sono intervenuti anche gli uomini della polizia stradale di Darfo Boario Terme e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme, supportati dai volontari di Sale Marasino.

L’urto tra i veicoli è stato devastante, tanto che la Ypsilon dello sfortunato trentanovenne non era quasi riconoscibile per marca e modello. L’altro veicolo era una Renault. Anche un furgone è entrato in collisone parziale con i mezzi. Inizialmente si è creata forte preoccupazione perché la compagna di Contessi non ricordava dove fosse il figlio, fortunatamente poi è stato trovato a casa dei nonni. Le ripercussioni sul traffico sono state serissime. La strada 510 si è fermata diverse ore per permettere i soccorsi. Non vi sono, in quel tratto, percorsi alternativi.