Nuove telecamere in arrivo a Monza: ecco dove saranno installate

Monza, 2 settembre 2025 – Nuove telecamere in arrivo in città. Non abbastanza per considerare il territorio completamente sorvegliato, ma si tratta comunque di un passo in avanti. L’Amministrazione ha dato il via all’iter che porterà all’installazione di nuovi occhi elettronici in diverse zone. Non bastano infatti le buone intenzioni e neanche i quattrini: per dotare di telecamere alcuni quartieri è necessario un intervento propedeutico, che consiste nell’attivazione di nuovi contatori dell’energia elettrica. Attualmente sono oltre 140 le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, controllato dal comando della polizia locale, quasi il doppio rispetto a tre anni fa. All’inizio di quest’anno era stata indicata una necessità: l’ampliamento della videosorveglianza per aumentare la sicurezza in città.

Santa Valeria e Skate Park

N ella relazione firmata dal comandante Umberto Trope anche l’elenco di 10 punti sensibili che avevano bisogno di un maggior controllo, equamente suddivisi tra strade e parchi: piazzale Madonnina nel quartiere di Santa Valeria, viale Tiziano al Ceredo, il parco Giovanni Paolo II tra via Stoppani e via Lucca, la rotonda della stessa via Stoppani, lo skate park, con controllo dell’area giochi per bambini situata nelle immediate vicinanze.

Crocione e San Salvatore

E poi via Solferino e via Bottego al Crocione, via San Carlo con il campo da basket, il giardino di via Alfieri, il parco del quartiere San Salvatore. Con nuove telecamere sarà più facile prevenire fenomeni di insicurezza urbana, identificare gli autori di reati. Recenti studi avevano indicato in 260 il numero di telecamere indispensabile per coprire tutte le necessità di Seregno. Il territorio è vasto, ma aumentano sempre più le aree controllate a distanza.