R-Estate in cella, il tema caldo del carcere: manifestazione degli avvocati il 17 luglio all’Arengario

Monza, 7 luglio 2025 - Denunciare l’insostenibile situazione delle carceri italiane, in particolare di quelle della Lombardia. Per farlo gli avvocati delle Camere penali del Distretto di Corte di Appello di Milano-Lombardia Occidentale (Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese) hanno organizzato per la mattina di giovedì 17 luglio a partire dalle 10 la manifestazione “R-Estate in cella: il tema caldo del carcere” che si terrà sotto i portici dell’Arengario di Monza.

Caldo e sovraffollamento

La locandina dell'evento sulle carceri promosso dagli avvocati dellem Camere penali Milano-Lombardia Occidentale

"In un contesto segnato da gravi condizioni di sovraffollamento, carenze strutturali e di personale, l’evento rappresenta un’occasione per accendere i riflettori su una realtà drammatica e trascurata - spiegano gli avvocati penalisti - La mattinata si svilupperà attraverso testimonianze, interventi e momenti di confronto finalizzati a promuovere consapevolezza e responsabilità. Il microfono sarà a disposizione del mondo delle istituzioni e dell’avvocatura ma anche di tutti i cittadini che vorranno portare un contributo di pensiero. Un invito a guardare oltre i muri per riconoscere dignità e diritti a chi vive condizioni di estrema fragilità". L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Monza.