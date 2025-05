Capitale del ciclismo. Arriva il Giro d’Italia. Festa rosa a Cesano

Oggi è il grande giorno del Giro d’Italia a Cesano Maderno: una città blindata dal primissimo pomeriggio si appresta a ricevere la carovana rosa. Dalle 13 scattano le chiusure delle principali strade interessate dal passaggio dei corridori, che dovranno percorrere un circuito due volte prima di passare sotto lo striscione del traguardo in Corso Roma. Sarà impossibile attraversare la città dalle 13 alle 18.30. Deviate e sospese anche le linee dei bus, in particolare la Z115 e Z116 effettueranno il percorso solo sul versante Seveso-Barlassina-Seveso e non transiteranno da Cesano e Seregno. La linea Z116 avrà gli attestamenti a Cesano in via Calabria (Itc Iris Versari) e a Seveso in via Vignone. Il consiglio è di non usare l’auto e di raggiungere Cesano con i mezzi, in particolare con il treno, o anche con la bici, mezzo per il quale sono stati predisposti anche 5 parcheggi speciali per un totale di 630 posti. Chiuse anche le uscite della Milano-Meda verso Cesano, mentre sarà possibile uscire dalla città utilizzando gli svincoli 9 e 10 (solo in direzione Milano). Chi arriva a Cesano troverà una città colorata di rosa. La quasi totalità delle vetrine sono state allestite in maniera speciale.

Ecco nel dettaglio cosa succederà a Cesano sul tracciato dell’arrivo del Giro e nell’area dei Villaggio Rosa allestito in piazza 25 aprile. Alle 13.30 è previsto l’arrivo della “Pedalata Mediolanum”, evento per cicloamatori, alle 14.15 circa spazio al Giro E, manifestazione con bici a pedalata assistita. Alle 15.40 è atteso l’arrivo de “La Carovana del Giro d’Italia”: gli sponsor ufficiali del Giro svolgeranno attività di intrattenimento e distribuzione gadget. Alle 16.25 è previsto l’ingresso in città dei ciclisti del Giro. L’arrivo al traguardo è previsto tra le 17.03 e le 17.21. Grande l’attenzione alle attività di sicurezza e prevenzione con centinaia tra operatori professionali e volontari presenti in città, dove sono state create 4 postazioni fisse di ambulanze collegate alla centrale operativa Areu, a cui si aggiungono 5 equipaggi di soccorso appiedati.