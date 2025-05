Si accascia e muore durante la festa della scuola: “Daria, ora sei la nostra stella”. Choc a Somma Lombardo

​​​Somma Lombardo (Varese) – Stava cantando al karaoke allestito in occasione della festa di fine anno degli studenti del Cfp Ticino Malpensa quando si è improvvisamente accasciata a terra colpita da un malore e ogni tentativo di rianimarla dopo l’arresto cardiaco è stato vano. Ha perso così la vita nella seconda mattinata di ieri, nel parco di via Croce della Pietra di Somma Lombardo, nel Varesotto, a pochi passi dal Centro di formazione professionale, Daria, 18enne che viveva nella cittadina, iscritta al quarto anno del corso ’Operatore ai servizi di vendita – Percorso personalizzato per allievi con disabilità’. La ragazza era affetta da cardiopatia congenita.

Il personale dell’istituto, formato al primo soccorso, è intervenuto immediatamente, allertando il 112 e avviando le manovre di rianimazione con l’utilizzo del defibrillatore: Daria è stata poi soccorsa dal personale sanitario e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Legnano, ma non ce l’ha fatta.

“Ora è lei la stella più alta e luminosa di Somma - le parole del sindaco Stefano Bellaria -. Era una vera leonessa... fin dalla nascita ha lottato con grinta a causa della sua fragilità fisica, ma non morale. Determinata e solare, incarnava la gioia di vivere. Ci mancherà il suo meraviglioso sorriso”. Parole di cordoglio anche dalla direzione, dal personale del Cfp Ticino Malpensa e dagli studenti, “sconvolti e addolorati”. “Ci stringiamo con affetto e solidarietà intorno alla famiglia di Daria”.