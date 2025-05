Stefano Patella e lo zaino “intelligente”

Il giussanese Stefano Patella porta ad “Anteprima d’estate-Artigiano in Fiera” il suo “Pack Back, lo zaino intelligente”, con moschettone per appenderlo all’armadietto di piscine e palestre. Le sue quattro tasche interne lo rendono un ottimo prodotto per lo sport, il tempo libero, i viaggi anche in aereo, evitando il bagaglio a mano rigido a pagamento. Lo zaino è in due misure: il 31 litri si adatta perfettamente agli standard di EasyJet, quello da 21 litri rispetta invece ci criteri di Ryanair. "Ho brevettato il mio zaino tre anni e mezzo fa - ricorda Patella - diverso dal 95% degli zaini a cascata, interamente made in Italy. Vengo dal mondo dello sport e delle palestre e non mi piace appoggiare le mie cose per terra o dove capita. Ho creato questo prodotto per gioco, per realizzare qualcosa che andasse incontro alle mie esigenze. Poi è diventato un business vero e proprio".

Patella è diplomato all’istituto statale d’arte di Giussano, oggi liceo artistico Modigliani, dove ha imparato a disegnare. Poi ha sempre lavorato nel commercio, settore scarpe e abbigliamento (realizza tutto ciò che è personalizzabile, studiando marchi e logotipi), fino a quando ha coniugato la sua passione per l’abbigliamento e gli accessori con l’abilità grafica, grazie alla quale ha progettato il suo zaino “Pack Back”. Lui è l’ideatore e poi collabora con un’azienda veneta per la realizzazione, per un prodotto al 100% italiano. Patella ha partecipato a quattro edizioni della Fiera dell’Artigianato, ottenendo un notevole riscontro fra contatti e vendite.

C.B.