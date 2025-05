Giro d’Italia, la tappa da Morbegno a Cesano Maderno: 144km per velocisti nel cuore della Lombardia

Giovedì si riparte dalla “porta della Valtellina”, Morbegno. Per quella che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, visto che nel ciclismo moderno previsioni certe sono sempre più rare) una tappa da velocisti. Da Morbegno fino a Cesano Maderno, nel cuore della Brianza, per un totale di 144 chilometri. Attraverso I Passaggi Nel Lecchese, sui colli di Parlasco, Balisio, Ravellino e Sirtori. E un circuito finale per gambe veloci proprio a Cesano Maderno.

La descrizione

Le uniche (si fa per dire) asperità, in una tappa da 1800 metri di dislivello totale, saranno all’inizio della tappa sui 660 metri di altitudine di Parlasco (al chilometro 37) e Colle Balisio (725 metri) al chilometro 54. Ultima lieve asperità a Ravellino (chilometro numero 78), poi circa 60 chilometri pianeggianti, costantemente a scendere. Una tappa che sarà - clima permettendo - un bagno di folla tra paesi e cittadine innamorate del ciclismo. Costeggiando il Lago di Como e offrendo paesaggi da incanto.

L’arrivo

Fino all’arrivo sul “circuito finale“ di circa tredici chilometri, pianeggianti, caratterizzato da diverse curve ad angolo retto a spezzare i rettilinei. Protagonisti dovrebbero appunto essere i team dei velocisti, intenzionati a controllare la corsa per un arrivo compatto in volata. Tra i nomi dei favoriti, Olav Kooij e Kaden Groves, con Mads Pedersen sempre in agguato. Van Aert jolly. Con le speranze italiane affidate a Matteo Moschetti.

Ultimi tre chilometri con solo due curve, l’ultima immette nel rettilineo d’arrivo di 750 metri. Partenza da Morbegno, via Vanoni, alle 13.50; arrivo a Cesano Maderno, corso Roma, atteso alle 17.15 con velocità media prevista sui 47 chilometri orari.