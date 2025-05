La storia di Lihua. Dall’amore nascono gioielli

Dalla Cina alla Brianza per amore, portando qui l’arte della lavorazione delle pietre dure. È la storia di Lihua Yuan, titolare di “Arte Bella” che in Fiera porterà la sua bigiotteria artistica. Nasce come pittrice, riconosciuta nel suo Paese per il talento nell’abbinamento dei colori. Poi è entrata nel settore della bigiotteria, partecipanto alla Design Week cinese di Guangzhou. Mette la sua pazienza e il suo talento artistico nella lavorazione di collane, braccialetti, anelli e accessori femminili, ma che possono incontrare anche il gusto maschile.

"Il prodotto finale - racconta il marito Paolo Maccabeo - è considerato bigliotteria di alta qualità. Quest’anno per la prima volta ci affacciamo alla Fiera. L’obiettivo a medio termine è l’apertura di un negozio monomarca tutto nostro a Venezia, dove sappiamo esserci mercato per il nostro prodotto. È un porgetto molto ambizioso, ma ci arriveremo". Lihua ha registrato il suo marchio in Italia per partecipare alla rassegna. Paolo la supporta in tutto, perché la storia dell’attività di Lihua si interseca con la loro storia d’amore. "Io lavoro nell’azienda di famiglia che opera nel settore della zincatura a caldo - spiega -, vendiamo molto all’estero. Perciò nel 2011, durante una fiera, Lihua era nello stand a fianco al nostro, ci siamo conosciuti e si è accesa la scintilla. Abbiamo perso tre anni a causa del Covid, però poi ci siamo sposati nel 2023. Io ho imparato un po’ di cinese, ma faccio tanti errori e solo mia moglie mi capisce".

La coppia di imprenditori vive a Seregno, dove Lihua Yuan ha l’attività, dividendosi tra Italia e Cina e lavorando su due fusi orari diversi. Soltanto la resistenza le permette di reggere ritmi e orari di due Paesi così lontani fra loro.

L’intenzione è di spostare il lavoro interamente nel nostro Paese. Per questo il format “Anteprima d’estate” di “Artigiano in Fiera” si prefigura come una rampa di lancio interessante, un’occasione per entrare ancora di più nel mercato italiano.

Nel suo laboratorio di Seregno, Lihua disegna e poi assembla i suoi pezzi a mano, dando vita a creazioni uniche fra perle, perle di fiume, agata verde, malachite e giada.

C.B.