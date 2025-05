Alla maggioranza 15 consiglieri. Forza Italia fuori

Quindici consiglieri (più il sindaco) alla maggioranza, nove all’opposizione. Per la prima volta Forza Italia non è più rappresentata in aula. Il Partito Democratico avrà il maggior numero dei consiglieri della maggioranza: 9 su un totale di 15. Il posto di diritto spetta a Jennifer Moro (445 voti), Marta Sicurello (248), Jenny Arienti (232), Federico Pilastro (212), Donato Cattazzo (187), Sajid Mahmood (173), Mariangela Ravasi (134), Angelo Russi (121), Andrea Perego (116). Non siederanno tutti in aula. Qualcuno diventerà assessore e dovrà rassegnare le dimissioni lasciando il posto ad altri. In maggioranza anche due esponenti per ognuna delle liste del Polo Civico: per “Insieme per Desio” Fabio Arosio (318) e Paola Ripamonti (81); per “Desio Viva” Francesca Colombo (190) e Francesco Pasquali (112); per “Desio Libera” Giorgio Gerosa (277) e Federico Burgio (144). Per la minoranza in consiglio comunale il candidato sindaco Andrea Villa (centrodestra) e la candidata Iaia Piumatti (Desio Bene Comune). I quattro esponenti di Fratelli d’Italia sono Salvatore Costanza (376), Ylenia Miceli (184), Fabio Sclapari (172), Mattia Campisi (152). I tre della Lega sono Astrid Villa (167), Giovanni Delle Grottaglie (149) e Martina Cambiaghi (147).

G.G.