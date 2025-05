Violenza in spiaggia in Salento: turista comasca avvicinata e molestata alla Baia dei Turchi. Salvata dall’intervento dei bagnanti

Gravedona (Como) – La denuncia della turista comasca, è stata solo l’ultima di una lunga serie di episodi di gravi molestie di cui si era reso protagonista negli ultimi mesi. Ma ora l’uomo un cinquantunenne di Bagnolo del Salento, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Lecce.

I fatti risalgono al 13 maggio, quando una ventunenne residente in alto lago, in vacanza a Otranto, era stata gravemente molestata da un uomo mentre si trovava sulla spiaggia di Baia dei Turchi. L’aveva avvicinata alle spalle, cercando di strapparle il reggiseno, ed era stato allontanato da altri bagnanti intervenuti in soccorso della ragazza. Una volta arrivata a casa, si era rivolta ai carabinieri di Gravedona, presentando denuncia e raccontando l’accaduto.

I militari avevano quindi preso contatti con i colleghi di Otranto, e la denuncia era stata subito messa in relazione con altri episodi analoghi su cui stavano già indagando, che portavano tutti verso lo stesso soggetto, già sottoposto a da luglio dello scorso anno a obbligo di soggiorno nel suo Comune di residenza, e a quello di firma per aver molestato in mare, agli Alimini di Otranto, una ragazza minorenne.

Ad aprile di quest’anno, sui social erano comparse altre segnalazioni: donne che parlavano di un individuo che, sempre nella zona della spiaggia di Otranto, avvicinava e infastidiva le ragazze anche. I carabinieri hanno quindi organizzato servizi di osservazione nei luoghi delle segnalazioni, per arrivare a individuare il responsabile. Trovato a torso nudo, e in violazione della misura a cui era stato sottoposto.